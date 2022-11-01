Песков ответил на заявления украинской разведки о двойниках Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подверг критике высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России Владимир Путин использует двойников, сообщает ТАСС.

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«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Буданов в интервью Daily Mail заявил, что в прошлом ГУР Украины уже обнаруживала двойников российского лидера. По его словам, они заменяли Путина в особых случаях. Буданов отметил, что сейчас это обычная практика.

«Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются <…>. Они все сделали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они индивидуальны для каждого человека», — подчеркнул украинский военачальник.

Ранее «двойника» Зеленского обнаружили на учениях НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинДмитрий Песков
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