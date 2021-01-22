Кремль не стал комментировать поручение Байдена по поводу «российских хакеров»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать поручение президента США Джо Байдена спецслужбам собрать информацию о ряде действий России.
«Мы не можем комментировать поручения президента США. Если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, спецслужбы должны будут ее предоставить», - заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поручил разведке изучить инциденты с «российскими хакерами», оппозиционером Алексеем Навальным и «наградами» за убитых американских солдат в Афганистане.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Лукашенко пообещал, что Белоруссия «не рухнет на колени»
- Песков прокомментировал флешмоб с портретами Путина в школах
- Грузия возобновит регулярное авиасообщение
- Кремль не стал комментировать поручение Байдена по поводу «российских хакеров»
- «Просто враньё». Песков оценил материалы о «дворце» Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru