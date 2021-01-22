Кремль не стал комментировать поручение Байдена по поводу «российских хакеров»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать поручение президента США Джо Байдена спецслужбам собрать информацию о ряде действий России.

«Мы не можем комментировать поручения президента США. Если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, спецслужбы должны будут ее предоставить», - заявил Песков.

Песков опроверг причастность РФ к хакерским атакам на госорганы в США

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поручил разведке изучить инциденты с «российскими хакерами», оппозиционером Алексеем Навальным и «наградами» за убитых американских солдат в Афганистане.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Русские ХакерыДжо БайденДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры