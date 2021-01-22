Байден поручил изучить кибератаку на США

Американский президент Джо Байден дал указание разведке рассмотреть предполагаемую атаку «российских хакеров», арест российского оппозиционера Алексея Навального и "награды" за убитых солдат США в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Как заявила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки, несмотря на то, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой для продвижения собственных интересов, США собираются привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.