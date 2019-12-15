Кремль назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

Сохранение экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома» - главное условие подписания нового соглашения между Москвой и Киевом на транзит российского газа через Украину в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«С самого начала Путин говорил, что в даже условии диверсификации наших путей поставки энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины, но это возможно при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома". Переговоры продолжаются, пока не будем забегать вперед», - заявил Песков.

Одной из сложностей в урегулировании вопроса по транзиту российского газа является решение апелляционного суда округа Свеа (Швеция), который 27 ноября отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину, обязавшего российского монополиста выплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов.

Напомним, действующий договор на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. Стороны пытаются на взаимовыгодных условиях заключить новый контракт.

Ранее аналитики в эфире НСН оценили высказывания представителей Украины в рамках переговоров по транзиту российского газа.

