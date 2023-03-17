Кремль назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве

В расширенном формате к переговорам присоединятся еще шесть заместителей председателя правительства, а также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и еще несколько чиновников высокого уровня. Что касается глав крупных отечественных компаний, то их пригласили на государственный обед.

Пекин сегодня подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в начале будущей недели – с 20 по 22 марта. Разговор китайского лидера с президентом РФ с глазу на глаз намечен на 20 число. По словам Ушакова, они обсудят чувствительные вопросы международной повестки, включая украинский конфликт.

Уже 21 марта состоятся отдельные переговоры Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как передает НСН, в МИД КНР подчеркнули, что обсуждение в Москве пройдёт на на принципах неконфронтации с третьими сторонами.

