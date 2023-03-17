Кремль назвал участников переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве

Большая часть членов кабинета министров России примут участие в переговорах президента Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, за закрытыми дверями предстоит обсудить большой объём двусторонних вопросов разной направленности, в том числе энергетику и военно-техническое сотрудничество.

По словам Ушакова, в узком составе в переговорах будут участвовать замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лаврова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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В расширенном формате к переговорам присоединятся еще шесть заместителей председателя правительства, а также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и еще несколько чиновников высокого уровня. Что касается глав крупных отечественных компаний, то их пригласили на государственный обед.

Пекин сегодня подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в начале будущей недели – с 20 по 22 марта. Разговор китайского лидера с президентом РФ с глазу на глаз намечен на 20 число. По словам Ушакова, они обсудят чувствительные вопросы международной повестки, включая украинский конфликт.

Уже 21 марта состоятся отдельные переговоры Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как передает НСН, в МИД КНР подчеркнули, что обсуждение в Москве пройдёт на на принципах неконфронтации с третьими сторонами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайПереговорыСи Цзиньпин

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