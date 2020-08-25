Кремль назвал обвинения в причастности к «отравлению» Навального пустым шумом
В Кремле назвали обвинения в причастности к отравлению политика Алексея Навального «неправдой» и «пустым шумом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, к этому нельзя серьезно относиться, пока ни в России, ни в Германии не смогли установить причин.
Официальный представитель Кремля также сообщил, что пока нет повода для расследования ситуации с Навальным, так как не установлено, было ли это отравлением или чем-то другим, пишет "Газета.ру".
Песков подчеркнул, что немецкие врачи почему-то торопятся с версией об отправлении. В заявлении медиков из Германии нет ничего нового. В Москве на данные момент не видят повода для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, почему диагноз, который поставили Навальному врачи больницы в Омске, куда он был госпитализирован изначально, тоже вызывает сомнения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru