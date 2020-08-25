Кремль назвал обвинения в причастности к «отравлению» Навального пустым шумом

В Кремле назвали обвинения в причастности к отравлению политика Алексея Навального «неправдой» и «пустым шумом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, к этому нельзя серьезно относиться, пока ни в России, ни в Германии не смогли установить причин.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что пока нет повода для расследования ситуации с Навальным, так как не установлено, было ли это отравлением или чем-то другим, пишет "Газета.ру".

Врач объяснил, почему говорить об отравлении Навального преждевременно

Песков подчеркнул, что немецкие врачи почему-то торопятся с версией об отправлении. В заявлении медиков из Германии нет ничего нового. В Москве на данные момент не видят повода для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, почему диагноз, который поставили Навальному врачи больницы в Омске, куда он был госпитализирован изначально, тоже вызывает сомнения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Алексей НавальныйДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры