Врач объяснил, почему говорить об отравлении Навального преждевременно

По словам специалиста, пока неизвестен даже уровень активности холинэстеразы в организме политика. При этом у разных людей он может различаться или зависеть от некоторых хронических заболеваний вроде туберкулёза, рака или гепатита, объяснил Шигеев. Он также отметил, что клиническая картина возникновения и развития заболевания в конкретных условиях не соответствует картине, характерной для отравлений подобного типа.

Шигеев добавил, что ингибиторы холинэстеразы – не только отравляющие вещества, но и лекарственные препараты, такие как использующиеся в психиатрии и неврологии акридины, пиперидины и карбаматы.

Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Его госпитализировали в омскую БСМП-1, затем перевезли в немецкую клинику Charite. Политик находится в коме. В его окружении считают, что Навального могли намеренно отравить. В доказательство они приводят предварительные выводы немецких врачей об отравлении ингибиторами холинэкстеразы. Российские врачи, однако, не нашли в организме политика никаких ядов.

