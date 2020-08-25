Врач объяснил, почему говорить об отравлении Навального преждевременно
Вывод о том, что снижение активности холинэкстеразы у Алексея Навального вызвано отравлением ингибиторами холинэстеразы, поспешный и не доказанный. Об этом заявил руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев, передаёт ТАСС.
По словам специалиста, пока неизвестен даже уровень активности холинэстеразы в организме политика. При этом у разных людей он может различаться или зависеть от некоторых хронических заболеваний вроде туберкулёза, рака или гепатита, объяснил Шигеев. Он также отметил, что клиническая картина возникновения и развития заболевания в конкретных условиях не соответствует картине, характерной для отравлений подобного типа.
Шигеев добавил, что ингибиторы холинэстеразы – не только отравляющие вещества, но и лекарственные препараты, такие как использующиеся в психиатрии и неврологии акридины, пиперидины и карбаматы.
Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Его госпитализировали в омскую БСМП-1, затем перевезли в немецкую клинику Charite. Политик находится в коме. В его окружении считают, что Навального могли намеренно отравить. В доказательство они приводят предварительные выводы немецких врачей об отравлении ингибиторами холинэкстеразы. Российские врачи, однако, не нашли в организме политика никаких ядов.
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