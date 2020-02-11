Кремль назначил Козака главным по Украине

11 февраля 202013:20

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак в должности замруководителя администрации президента занимается вопросами, связанными с Украиной процессами и интеграции. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

Песков: Сурков де-факто остаётся помощником президента РФ

При этом Владислав Сурков пока не уволен с должности помощника президента, отметили в Кремле. Об уходе Суркова с госслужбы в связи с переменой курса на украинском направлении заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

О том, что Козак, вероятно, будет курировать связанные с Донбассом и Крымом вопросы, в эфире НСН говорил политтехнолог Марат Баширов.

«Ясно, что это не могут быть какие-то локальные вещи. Мы знаем, что господин Козак может тянуть на себе огромный состав проблем и вопросов. Он всегда отличался своей работоспособностью», - отметил эксперт после назначения Козака в администрацию президента РФ.

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Фото: kremlin.ru
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