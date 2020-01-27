Песков: Сурков де-факто остаётся помощником президента РФ

Указ об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова до сих пор не появился, в связи с этим он продолжает выполнять обязанности по должности. С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, что Сурков покидает свой пост и вообще уходит с государственной службы на днях сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он утверждал, что помощник президента пошёл на это в связи «со сменой курса на украинском направлении».