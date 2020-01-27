Песков: Сурков де-факто остаётся помощником президента РФ
Указ об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова до сих пор не появился, в связи с этим он продолжает выполнять обязанности по должности. С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О том, что Сурков покидает свой пост и вообще уходит с государственной службы на днях сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он утверждал, что помощник президента пошёл на это в связи «со сменой курса на украинском направлении».
«Ситуация де-факто продолжает оставаться такая, что он продолжает оставаться помощником президента РФ», — цитирует РИА ФАН пояснение Пескова. Представитель Кремля не смог уточнить, приходит ли сейчас Сурков на работу.
При этом Песков подчеркнул, что какое-либо утверждение о якобы смене курса по Украине не соответствует истинному положению вещей, и отражает исключительно личную точку зрения комментаторов, отмечает RT.
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