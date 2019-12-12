Кремль понадеялся на хорошие отношения с ФРГ после высылки дипломатов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что высылка сотрудников немецкого посольства не имела целью создание негативных факторов в развитии российско-германских отношений.

«Мы рассчитываем, надеемся на то, что это не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Федеративной Республикой Германии», - цитирует издание «Свободная Пресса» Дмитрия Пескова.

Он сообщил, что подобный шаг был предпринят в качестве ответных мер на аналогичные действия, предпринятые властями Германии, когда сотрудники российского посольства были признаны персонами нон грата в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе этого года.

