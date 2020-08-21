Кремль интересует состояние Навального, но поводов для доклада Путину нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле интересовались, как проходит лечение оппозиционера Алексея Навального.

Песков рассказал журналистам, что российские врачи пригласили немецких коллег побывать в омской больнице, где госпитализирован Навальный, принять участие в консилиуме и получить всю информацию о лечении.

При этом пресс-секретарь главы государства не видит необходимости в отдельном докладе президенту Владимиру Путину о ситуации с Навальным.