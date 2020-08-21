Кремль интересует состояние Навального, но поводов для доклада Путину нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит необходимости в отдельном докладе Владимиру Путину о ситуации с Алексеем Навальным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле интересовались, как проходит лечение оппозиционера Алексея Навального.

Песков рассказал журналистам, что российские врачи пригласили немецких коллег побывать в омской больнице, где госпитализирован Навальный, принять участие в консилиуме и получить всю информацию о лечении.

При этом пресс-секретарь главы государства не видит необходимости в отдельном докладе президенту Владимиру Путину о ситуации с Навальным.

Омские врачи поставили диагноз Навальному

«Не вижу никаких поводов для доклада», - подчеркнул Песков.

В четверг самолет следовавший из Томска в Москву совершил экстренную посадку в Омске из-за самочувствия Алексея Навального. Оппозиционера госпитализировали в больницу с подозрением на отравление. Пока медики не могут позволить транспортировку Навального под ответственность его родственников в связи с его нестабильным состоянием.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Алексей НавальныйКремль
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