Кремль интересует состояние Навального, но поводов для доклада Путину нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит необходимости в отдельном докладе Владимиру Путину о ситуации с Алексеем Навальным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле интересовались, как проходит лечение оппозиционера Алексея Навального.
Песков рассказал журналистам, что российские врачи пригласили немецких коллег побывать в омской больнице, где госпитализирован Навальный, принять участие в консилиуме и получить всю информацию о лечении.
При этом пресс-секретарь главы государства не видит необходимости в отдельном докладе президенту Владимиру Путину о ситуации с Навальным.
«Не вижу никаких поводов для доклада», - подчеркнул Песков.
В четверг самолет следовавший из Томска в Москву совершил экстренную посадку в Омске из-за самочувствия Алексея Навального. Оппозиционера госпитализировали в больницу с подозрением на отравление. Пока медики не могут позволить транспортировку Навального под ответственность его родственников в связи с его нестабильным состоянием.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
- Всем прибывающим в Египет туристам потребуются справки о COVID-19
- Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию
- Кремль интересует состояние Навального, но поводов для доклада Путину нет
- «Мы не врачи». Песков о транспортировке Навального за рубеж
- Врачи озвучили предварительный диагноз Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru