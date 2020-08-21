Омские врачи поставили диагноз Навальному
Медики омской БСМП-1 на основании клинического наблюдения, осмотров и лабораторно-инструментальной диагностики поставили диагноз политику Алексею Навальному. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача медучреждения Анатолий Калиниченко.
По его словам, в структуру диагноза укладываются состояние и те осложнения, которые есть у Навального. Раскрывать диагноз публично Калиниченко не стал, сославшись на закон о защите персональных данных. Однако, как утверждает врач, медики устно сообщили диагноз жене и брату Навального, а также ответили на их вопросы.
Навальному стало плохо в самолёте, на котором он 20 августа возвращался из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Лайнер экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находится в состоянии комы. По словам главного врача БСМП-1, состояние политика немного улучшилось, но по-прежнему нестабильно, что не позволяет говорить о транспортировке пациента, пишет Ura.ru.
Сегодня юрист ФБК Иван Жданов заявил, что при нём сотрудники транспортной полиции сообщили главному врачу БСМП-1, что в вещах политика найден смертельно опасный яд, опасный и для окружающих. Позже врачи объявили, что яда в крови и моче Навального не нашли и не считают произошедшее с ним отравлением.
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