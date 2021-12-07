Кремль фиксирует много вбросов в СМИ перед беседой Путина и Байдена

Кремль фиксирует огромное количество «уток» и вбросов в СМИ в преддверии переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, также наблюдается усиление напряженности в риторике. Песков призвал сохранять трезвость ума.

В Кремле призвали не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что тема Украины затмит все остальные значимые вопросы в переговорах по видеосвязи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденРоссия
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