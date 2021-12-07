Кремль фиксирует много вбросов в СМИ перед беседой Путина и Байдена

Кремль фиксирует огромное количество «уток» и вбросов в СМИ в преддверии переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, также наблюдается усиление напряженности в риторике. Песков призвал сохранять трезвость ума.