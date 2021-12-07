В Кремле призвали не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена - это рабочий разговор в сложный период, сообщает РИА Новости.

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По его словам, не стоит ждать от переговоров «никаких прорывов».

«Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и конечно это требует личного обсуждения на высшем уровне», - отметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Украины, а также вопросы кибербезопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияДжо БайденВладимир Путин
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