В Кремле призвали не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

По его словам, не стоит ждать от переговоров «никаких прорывов».

«Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и конечно это требует личного обсуждения на высшем уровне», - отметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Украины, а также вопросы кибербезопасности, сообщает RT.

