Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин договорился с Эрдоганом о помощи Турции в разминировании портов Украины

В сообщении говорится, что в преддверии этой встречи российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

«В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в ходе телефонной беседы обсудили дальнейшую активизацию экономического сотрудничества, тему сирийского урегулирования и ситуацию на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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