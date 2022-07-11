Путин и Эрдоган обсудили проблему вывоза зерна
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы обсудили дальнейшую активизацию экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидеры затронули вопросы совершенствования договорно-правовой базы, наращивания объёмов торговли и использование в расчётах национальных валют, а также бесперебойные поставки российских энергоносителей.
Также Путин и Эрдоган обсудили тему сирийского урегулирования, и акцентировали важность совместной работы с участием Ирана в рамках Астанинского процесса.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море и экспорта зерновых на мировые рынки», - отметили в пресс-службе.
Ранее Эрдоган заявил, что надеется решить так называемую зерновую проблему на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Свободная пресса».
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