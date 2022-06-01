Путин договорился с Эрдоганом о помощи Турции в разминировании портов Украины
Президенты России и Турции пришли к соглашению, что Анкара окажет помощь в разминировании морских портов Украины. О такой договорённости сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в завершении визита в Саудовскую Аравию.
По словам главы МИД, данную тему Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронули в ходе недавнего телефонного разговора. Как подчеркнул Лавров, разминировать порты необходимо, чтобы высвободить из них взятые в заложники, по сути дела, суда с грузами, которые необходимы развивающимся странам.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из портов в Одесской области. Кроме того, ситуацию с продовольствием усугубляют антироссийские санкции. По оценке главы турецкого МИД, технически мины можно обезвредить за одну-две недели.
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