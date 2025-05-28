Кремль анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной

Россия и Украина вскоре проведут обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии нескольким СМИ, в том числе, телевизионным.

Как пояснил пресс-секретарь президента, содержание этих документов скоро будет обнародовано, после чего можно будет говорить о возможности проведения нового раунда российско-украинских переговоров.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», меморандумы, в том числе, будут включать условия прекращения огня и принципиальные составляющие урегулирования. Также, как передает URA.RU, представитель Кремля увязал согласование меморандумов между Москвой и Киевом с возможностью личной встречи президентов России и Украины.

Песков уточнил, что месте и время проведения нового раунда переговоров делегаций двух стран еще не согласованно.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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