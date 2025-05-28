Кремль анонсировал обмен проектами меморандумов с Украиной

Россия и Украина вскоре проведут обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии нескольким СМИ, в том числе, телевизионным.

Как пояснил пресс-секретарь президента, содержание этих документов скоро будет обнародовано, после чего можно будет говорить о возможности проведения нового раунда российско-украинских переговоров.