Кравчук на общем заседании ТКГ высказался против заявления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Сообщалось, республика получила разрешение предупредительный огонь для подавления огневых точек противника.

Как отметил дипломат, украинская сторона расценивает это заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня в Донбассе, а также как угрозу срыва выполнения Минских соглашений.

Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе заседания назвал РФ одной из сторон конфликта на востоке Украины, заявив, что Москва «не ответила на позитивные шаги Украины по выполнению Минских договоренностей».

Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что Украина готовится к серьезному наступлению на Донбассе. Стрелков считает, что Киев предпримет активные боевые действия после того, как пройдет сезонная непогода.



