Военные ДНР получили право открывать упреждающий огонь
Военным самопровозглашенной Донецкой народной республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек армии Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.
Стороны конфликта в Донбассе соблюдают дополнительные меры контроля перемирия с 27 июля 2020 года. Согласно договоренностям, оно должно продлиться до полного урегулирования военного противостояния в регионе.
Как сообщает RT, ранее Евросоюз объявил о начале новой программы поддержки экономического развития Донбасса. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения ДНР и украинской стороны.
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