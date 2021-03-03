Военные ДНР получили право открывать упреждающий огонь

Военным самопровозглашенной Донецкой народной республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек армии Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

Стороны конфликта в Донбассе соблюдают дополнительные меры контроля перемирия с 27 июля 2020 года. Согласно договоренностям, оно должно продлиться до полного урегулирования военного противостояния в регионе.

На Украине надеются вернуть контроль над Донбассом за десять лет

Как сообщает RT, ранее Евросоюз объявил о начале новой программы поддержки экономического развития Донбасса. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения ДНР и украинской стороны.



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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбасс
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