В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными
Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что они являются безальтернативными.
Также представитель Кремля заявил, что информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием. По словам Дмитрия Пескова, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не писал и не говорил, отмечают РИА Новости.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
Между тем, первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.
«Я принял решение — если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — заявил экс-президент Украины.
Напомним, 28 июня стало известно, что экс-президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявили в офисе нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными
- Кравчук выступил против «особого статуса» Донбасса
- Жену расчлененного рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
- СМИ: В Москве экстренно госпитализирована Екатерина Жемчужная
- В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru