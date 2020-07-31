В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными

Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что они являются безальтернативными.

Также представитель Кремля заявил, что информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием. По словам Дмитрия Пескова, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не писал и не говорил, отмечают РИА Новости.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.