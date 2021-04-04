Кравчук поставил условие на переговорах по Донбассу
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук настаивает на исключении из политической подгруппы представителя ДНР Майю Пирогову, заявил он в эфире телеканала «Украина 24».
С этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау. «Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — сказал глава украинской делегации.
Ранее Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» назвал Украину врагом России, а Белоруссию – холуем.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал настоящего врага Украины в ответ на заявление Кравчука.
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