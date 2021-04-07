Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины»

Экс-президент также добавил, что его не интересуют личности тех, кого придется убить в ходе конфликта, так как их «никто не приглашал». «Оружие почищено и подготовлено», — сказал политик. По его словам, сейчас невозможно с уверенностью утверждать, что Россия не предпримет попыток начать широкомасштабное наступление в Донбассе, для того чтобы «обеспечить Крым питьевой водой».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, сколько продлится война с Украиной.

