Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины»

Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины»

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке.

В случае широкомасштабного наступления России в Донбассе «на защиту Украины встанут все демократические силы в мире, и в том числе США», заявил политик телеканалу «Украина 24», запись выложена на YouTube. Кроме того, дипломат подчеркнул, что и сам готов встать на защиту республики, несмотря на возрастные проблемы со зрением. «Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки могут оружие держать, и пока видеть врага буду. В прошлом году был на охоте. Со 150 метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — заявил Кравчук.

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Экс-президент также добавил, что его не интересуют личности тех, кого придется убить в ходе конфликта, так как их «никто не приглашал». «Оружие почищено и подготовлено», — сказал политик. По его словам, сейчас невозможно с уверенностью утверждать, что Россия не предпримет попыток начать широкомасштабное наступление в Донбассе, для того чтобы «обеспечить Крым питьевой водой».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, сколько продлится война с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Котенко
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаЛеонид Кравчук
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