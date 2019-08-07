Кравчук опроверг боевое развертывание ВСУ на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН заявил, что украинской стороной речь не ведется о развертывании боевых подразделений на Донбассе. По его словам, вооруженные силы были просто приведены в действие на месте на случай еще большего обострения ситуации.

«Вчера было расширение конфликта на Донбассе. Погибло наших четыре человека. И вообще, Зеленский собрал всех сегодня силовиков и обратился к Меркель, Макрону, Путину, чтобы провести оперативно “Нормандский формат” заседания. Чтобы сделать какие-то шаги по урегулированию ситуации на Донбассе. Я думаю, что это все. А то, что происходит развертывание… Это не развертывание. Учитывая, что обострение было очевидным вчера и шло оттуда от боевиков и от наших, как говорится, недругов. Очевидно, что могут быть и просто приведены в действие на месте. Они (боевые подразделения Украины) никуда не развертываются. На месте они приведены в действие на всякий случай, если вдруг начнутся уже какие-то серьезные действия. Поэтому я не думаю, что это развертывание вооруженных сил Украины. Это реакция на события, которые называются “обострение ситуации на Донбассе” на по вине украинской стороны», - рассказал он.

Также сообщалось, что украинский глава Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы поднимался вопрос о гибели четырех украинских военнослужащих на Донбассе. Президент Украины добавил, что просил российского лидера повлиять «на ту сторону, чтобы они прекратили убийства».

По мнению первого президента Украины, нынешний глава принял правильное решение. Кравчук отметил, что общение лидеров о ситуации на Донбассе рано или поздно приведет к разрешению сложившейся ситуации.

«Говорить всегда надо. Как бы ни было сложно. Как бы ни было противоречиво и некомфортно переносить все эти разговоры, которые не доставляют большого удовольствия никому. Но говорить постоянно надо. Надо говорить, чтобы начать глубже понимать друг друга. Исходите из того, что у Зеленского нет пока еще сформулированной центральной власти в Украине. У нас нет кабинета министров нового, нет силовиков, нет нового генерального прокурора и много того, что нужно иметь, чтобы опираться на структуры, которые занимаются этими вопросами. В парламентском президентском государстве, которым сейчас является Украина, нет парламентских институтов власти, прежде всего, Верховного совета и кабинета министров. Зеленский, по сути, ограничен в своих действиях, не имея опоры, которая должна выполнять и его поручения, и свои конституционные обязательства. Поэтому разговор с Путиным в данном случае очень полезный. Я думаю, что никто так не донесет президенту России ситуацию в Украине, как президент Украины. Разговор полезен и нужен. Я верю в то, что рано или поздно диалог перетечёт в более широкое русло и мы начнем искать, а это непросто, конкретные шаги к миру на Донбассе и установлению соседских отношений с Россией», - заключил собеседник НСН.

Ранее первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша в эфире одного из украинских телеканалов призвал решить проблему неподконтрольного Донбасса радикально: убить всех людей, которые с оружием в руках выступили против Киева. Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в эфире НСН, что подобные кровожадные заявление украинские чиновники делали на протяжении всех пяти лет с момента начала конфликта на востоке Украины.

