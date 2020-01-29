Кравчук объяснился за «встречу» Гитлера и Сталина

«Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю», - сказал Кравчук, подчеркнув, что не может отвечать за достоверность информации, изложенной в СМИ.

Отметим, что скандальное утверждение о встрече Сталина и Гитлера прозвучало в эфире политического ток-шоу на одном из российских телеканалов. В своей речи Кравчук пытался оправдать нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Последний заявил во время визита в Польшу, что Вторая мировая война и Холокост стали следствиями сговора нацистской Германии и СССР.

Отметим, что в эфире НСН Кравчук призвал Зеленского, президента РФ Владимира Путина и президента Польши Анджея Дуду на время прекратить ворошить тему Второй мировой войны.

