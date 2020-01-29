Кравчук объяснился за «встречу» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснился за свои слова о том, что Гитлер и Сталина якобы встречались во Львове.
Он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что в свое время прочитал про это в неких СМИ, и попросту «передал» эту информацию, передает сайт KP.Ru
«Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю», - сказал Кравчук, подчеркнув, что не может отвечать за достоверность информации, изложенной в СМИ.
Отметим, что скандальное утверждение о встрече Сталина и Гитлера прозвучало в эфире политического ток-шоу на одном из российских телеканалов. В своей речи Кравчук пытался оправдать нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Последний заявил во время визита в Польшу, что Вторая мировая война и Холокост стали следствиями сговора нацистской Германии и СССР.
Отметим, что в эфире НСН Кравчук призвал Зеленского, президента РФ Владимира Путина и президента Польши Анджея Дуду на время прекратить ворошить тему Второй мировой войны.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин отправил в отставку главу Чувашии Игнатьева
- Кравчук объяснился за «встречу» Гитлера и Сталина
- Китай предоставил России геном коронавируса
- Путин назвал полезной работу правительства Медведева
- Посольство США извинилось за новость об освобождении Освенцима американцами