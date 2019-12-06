Порошенко проинструктировал Зеленского перед встречей с Путиным
Экс-президент Украины Петр Порошенко дал рекомендации своему преемнику Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате» в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным.
Порошенко подчеркнул, что украинская делегация должна строго придерживаться минских соглашений. Кроме того, считает экс-президент, в Донбасс должен быть введен миротворческий контингент, который будет подчиниться непосредственно ООН.
Отдельно Порошенко призвал Зеленского «никогда и не в чем» не доверять Путину, а также не поддаваться «кагэбэшные манипуляции и заискивания» в ходе переговоров.
Кроме того, Порошенко в своей статье для «Украинской правды» заявил, что Путин якобы ненавидит Украину и украинцев, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, встреча Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе должна состояться 9 декабря в Париже.
Как отмечает RT, президенты Украины и Франции перед встречей созвонились и скоординировали свои позиции перед встречей.
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