Порошенко проинструктировал Зеленского перед встречей с Путиным

6 декабря 201911:25

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал рекомендации своему преемнику Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате» в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным.

Порошенко подчеркнул, что украинская делегация должна строго придерживаться минских соглашений. Кроме того, считает экс-президент, в Донбасс должен быть введен миротворческий контингент, который будет подчиниться непосредственно ООН.

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Отдельно Порошенко призвал Зеленского «никогда и не в чем» не доверять Путину, а также не поддаваться «кагэбэшные манипуляции и заискивания» в ходе переговоров.

Кроме того, Порошенко в своей статье для «Украинской правды» заявил, что Путин якобы ненавидит Украину и украинцев, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, встреча Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе должна состояться 9 декабря в Париже.

Как отмечает RT, президенты Украины и Франции перед встречей созвонились и скоординировали свои позиции перед встречей.

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ФОТО: РИА Новости
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