Порошенко проинструктировал Зеленского перед встречей с Путиным

Отдельно Порошенко призвал Зеленского «никогда и не в чем» не доверять Путину, а также не поддаваться «кагэбэшные манипуляции и заискивания» в ходе переговоров.

Кроме того, Порошенко в своей статье для «Украинской правды» заявил, что Путин якобы ненавидит Украину и украинцев, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, встреча Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе должна состояться 9 декабря в Париже.

Как отмечает RT, президенты Украины и Франции перед встречей созвонились и скоординировали свои позиции перед встречей.

