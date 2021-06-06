Кравчук бросил обвинение российским спецслужбам о причастности к инциденту с Ryanair
Российские спецслужбы имеют отношение к инциденту с самолетом Ryanair в Минске, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«У Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. <...> Вот тут, я думаю, влияние России было», - высказал версию Кравчук в эфире телеканала "Дом".
Кравчук также высказался по поводу желания президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласить для расследования следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск.
«Он (Александр Лукашенко – прим. НСН) поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. <...> Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», - недоумевает украинский политик.
Ранее беглый белорусский политолог рассказал НСН, какие санкции ЕС может ввести против Минска после экстренной посадки самолета и задержания экс-главреда NEXTA.
«Санкции могут быть совершенно разными и неожиданными. Очевидно, что белорусская тема экстренно вернулась в европейскую повестку, Лукашенко сделал это собственными руками. В отношении президента в ЕС могут быть возбуждены уголовные дела. Лукашенко могут признать Лукашенко террористом. Признание его террористом будет означать для него тотальную изоляцию, полную невозможность для него каких-либо контактов, диалогов. Это для Лукашенко очень и очень болезненно», - отметил он.
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