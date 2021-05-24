СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair и готовятся обсудить его на уровне послов во вторник, 25 мая. Об этом сообщает агентство Reuters.
Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её удивляет то, что на Западе назвали экстренную посадку в Минске самолета Ryanair из-за «минирования», шокирующим. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что другие страны также не гнушаются подобными методами, однако это ни у кого не вызывает возмущения.
В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал заявления некоторых европейских политиков о том, что посадка самолета является актом государственного терроризма, двойными стандартами.
«Сами западные правительства не раз совершали что-то подобное. Тем более, если речь идёт о преступниках, подозреваемых в серьёзных преступлениях. Вспомним действия израильских спецслужб или ЦРУ. Они никогда не церемонились ни с кем. Поэтому они пытаются представить Белоруссию в качестве какого-то изгоя. Применяют двойные стандарты. Хотя сами тем же самым занимались. Это попытка свалить с больной головы на здоровую. Страны Запада уже закрутили пропагандистскую кампанию по обвинению Белоруссии в нарушении международных договоренностей», - заключил Дзермант.
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