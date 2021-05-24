СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair

Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair и готовятся обсудить его на уровне послов во вторник, 25 мая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её удивляет то, что на Западе назвали экстренную посадку в Минске самолета Ryanair из-за «минирования», шокирующим. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что другие страны также не гнушаются подобными методами, однако это ни у кого не вызывает возмущения.