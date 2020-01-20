Прокурорская «загогулина» — Из СК в Генпрокуратуру

Если первая полная рабочая неделя наступившего 2020 года прошла под знаком отставки правительства, то второй оказалось суждено стать неделей смены генпрокурора. Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность Генерального прокурора страны. Занимавшего этот пост почти 14 лет Юрия Чайку предложено освободить от должности «в связи с переходом на другую работу». Вопрос о назначении Генпрокурора РФ будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. А комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству обсудит кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора уже во вторник.

Удивительным и многообещающим выдвижение на пост генпрокурора выглядит не только в силу молодости кандидата – Игорю Краснову 45 исполнится в конце наступившего года, но в особенности тем, что во главу Генеральной прокуратуры президент решил поставить человека из Следственного комитета. Отношения между двумя ведомствами были далеки от трогательной дружбы с того самого момента, как в 2011 году произошло размежевание: Следственный комитет при прокуратуре прекратил свое существование, а указом президента был создан отдельный орган - Следственный комитет РФ. Генеральный прокурор Юрий Чайка неоднократно выступал с критикой в адрес Следственного комитета из-за роста числа нераскрытых преступлений, - напоминает сайт NSN.FM. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о будущих взаимоотношениях Генпрокуратуры и Следственного комитета, равно как и «рассуждать о противостояниях».

Игорь Краснов до назначения на пост зампредседателя Следственного комитета в 2016 году расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова. Некоторое удивление в связи с выбором кандидатуры на должность генпрокурора выразил ранее занимавший этот пост Валентин Степанков. Вместе с тем, в беседе с НСН бывший генпрокурор заявил о возможном изменении структуры надзорного ведомства с приходом Краснова.

«Немного удивительный выбор, потому что в биографии Краснова большую часть времени составляет чисто следственная работа. После ухода следствия из прокуратуры ее функции во многом изменились и резко снизились. Возможно, приход Краснова в конечном итоге вернет прокуратуре функцию уголовного преследования, позволит наполнить прокуратуру именно этим содержанием и вывести прокурорский надзор из крайне мелочного и несерьезного вторжения в экономическую, финансовую и другую административно-управленческую деятельность».

Впрочем, как справедливо, хоть и по другому поводу, заметил в эфире НСН музыкант Владимир Ткаченко, «что будет дальше – одному Путину ведомо».

