В Кремле ответили на вопрос о новой работе Чайки

В Кремле заявили, что назначений пока не последовало, как только они произойдут – СМИ будут об этом проинформированы.

Отметим, что Чайку предложили отправить в отставку с формулировкой «в связи с переходом на новое место работы». При этом Путин предложил назначить генпрокурором замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.

Краснов ранее расследовал несколько резонансных уголовных дел, пост замглавы СКР получил в году. Чайка возглавлял Генпрокуратуру с 2006 года.

После известий об отставке Чайки эксперты высказали мнение, что Краснов на посту генпрокурора вернет ведомству надзорные функции. Такую точку зрения, в частности, высказал член Московской коллегии адвокатов, отставной полковник МВД Евгений Черноусов, передает «Свободная пресса».

Однако сам Краснов в ходе выступления в Совфеде сегодня заявил, что считает полномочия прокуратуры достаточными.

