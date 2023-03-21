КПРФ заявила о начале разработки нового Трудового кодекса

«В КПРФ убеждены, что пытаться "лечить" этот кодекс поправками практически бесполезно, поэтому коммунисты приступили к разработке нового Трудового кодекса», — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Афонин отметил, что обновленный ТК защитит права всех работников, а объем гарантий будет сравним с действовавшими во времена СССР. В частности, в КПРФ предлагают гарантировать первое рабочее место молодым специалистам, обеспечить максимум правовых возможностей для профсоюзов.

Кроме того, планируется расширить предмет регулирования кодекса и включить в число сторон трудовых отношений собственников организаций, которые юридически «прячутся» за руководителей предприятий.

