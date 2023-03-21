КПРФ заявила о начале разработки нового Трудового кодекса
Партия КПРФ начала работу над новым Трудовым кодексом России. Об этом заявил первый зампред ЦК объединения, депутат Госдумы Юрий Афонин.
«В КПРФ убеждены, что пытаться "лечить" этот кодекс поправками практически бесполезно, поэтому коммунисты приступили к разработке нового Трудового кодекса», — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Афонин отметил, что обновленный ТК защитит права всех работников, а объем гарантий будет сравним с действовавшими во времена СССР. В частности, в КПРФ предлагают гарантировать первое рабочее место молодым специалистам, обеспечить максимум правовых возможностей для профсоюзов.
Кроме того, планируется расширить предмет регулирования кодекса и включить в число сторон трудовых отношений собственников организаций, которые юридически «прячутся» за руководителей предприятий.
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