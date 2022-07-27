Миронов считает неизбежным объединение СРЗП и КПРФ

КПРФ давно получило предложение об объединении с партией «Справедливая Россия – За правду», заявил лидер справедливоросов Сергей Миронов.

«Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ необходимо и в исторической перспективе оно неизбежно. Что касается предложения об объединении, то оно уже давно было сделано», - цитирует Миронова РИА Новости.

Политик также заявил, что в России сегодня нет препятствия для коалиции левопатриотических сил.

В прошлом году Миронов уже предлагал объединение партий. Тогда лидер коммунистов Геннадий Зюганов говорил, что выслушает предложение Миронова после выборов в Госдуму, которые состоялись в сентябре.

