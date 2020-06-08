КПРФ просит президента отказаться от драпировки мавзолея Ленина во время парада Победы

В проекте отмечается, что нижняя палата поддерживает проведение 24 июня военного парада на Красной площади. При этом, авторы инициативы полагают, что в этот день мавзолей необходимо оставить «в целях сохранения исторической достоверности» в том виде, каким он "запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года в городе Москве».

Коммунисты предлагают не драпировать мавзолей и не изменять его привычный для граждан страны повседневный облик.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, какие меры безопасности усилят во время парада Победы. Он назвал предстоящий парад событием, которое ждет вся страна и мировое сообщество. С учетом международного значения события и работы спецслцжб ветеран «Альфы» не верит в провокации со стороны НАТО.



