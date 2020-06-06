Ветеран «Альфы» не верит в провокации НАТО на параде Победы в Москве

В России не исключают провокаций со стороны североатлантического альянса НАТО во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью ТАСС.

По словам Грушко, к 9 мая намечался пик военной активности НАТО. Российские правоохранители предполагают подобное развитие событий и в июне, пишет Газета.ru.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров а эфире НСН назвал предстоящий парад Победы событием, которое ждет вся страна и мировое сообщество. С учетом международного значения события и работы спецслцжб ветеран «Альфы» не верит в провокации со стороны НАТО.

«Если откровенно говорить, в эти угрозы я не верю. С учетом значения проведения парада Победы, который ждет все наше государство, уверен, все наши спецслужбы не допустят никаких провокаций и, наверно, самое главное, что хочу сказать – НАТО вряд ли сможет омрачить наш праздник. Отношусь к этой возможности с большой долей пессимизма», - заявил эксперт.

Сергей Гончаров назвал объекты повышенного внимания со стороны спецслужб для обеспечения повышенной безопасности во время парада Победы.

«Речь идет об охраняемых лицах. В первую очередь – президента и тех солдат и офицеров, которые будут участвовать в параде, а также гостей, которые, надеюсь, все-таки будут на нашем параде. Это все предусмотрено системой безопасности, которую мы обязаны обеспечить. Это три стратегические задачи, их будут решать наши спецслужбы», - пояснил собеседник НСН.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН рассказал, кто может приобрети уникальную снайперскую винтовку DXL-5 российского производства, которая сможет поражать цель на расстоянии в 7 км.

«Российская армия винтовки Лобаева не закупает. Насколько я знаю, частные военные компании берут, некоторые зарубежные структуры не военные, но военизированные – как службы безопасности и так далее», - пояснил Мураховский.

