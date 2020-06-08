Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в честь Дня России
Федеральная служба по труду и занятости напоминает о сокращённой рабочей неделе в связи с отмечаемым Днём России. Праздник законодательно прописан 12 июня, в этом году он приходится на пятницу.
Таким образом, работать предстоит только четыре дня вместо пяти. Трудиться предстоит с 8 по 11 июня. Причём, последний рабочий день на текущей трудовой неделе будет урезан, согласно трудовому законодательству, на один час, исходя того, что он считается предпраздничным.
Как отмечает RT, до этого Роструд напомнил гражданам о двух сокращённых неделях в текущем месяце, поскольку, помимо празднования Дня России 12 июня, нерабочим объявлено 24 июня, когда состоится перенесённый с 9 мая из-за коронавируса парад Победы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru