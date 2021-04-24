КПРФ предлагает кабмину временно освободить россиян от налогов, платы за ЖКХ и кредиты

«В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам», - заявил Зюганов.

В числе прочих инициатив коммунистов – обеспечить россиян, потерявших работу, компенсационными выплатами, отказаться от пенсионной реформы и увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.

