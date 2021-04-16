Телеграм: Бунт в КПРФ и фантомные бомбы Украины

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В четверг вступило в силу решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. Полеты в Танзанию полностью прекращены до 1 июня. Между Москвой и Стамбулом остается два рейса в неделю, кроме того, будут организованы дополнительные рейсы для вывоза находящихся в Турции россиян. Гражданам России, планировавшим отдых в Турции и Танзании, предложено обменять путевку на тур по России или потребовать возврата средств от туроператора.



«Орда» пишет о российских туристах, которые лишились отдыха в Турции:

«До тех пор, пока официальный представитель ВОЗ с высокой трибуны не объявит, что пандемия коронавируса в мире закончилась, отдых за рубежом любой из нас будет планировать исключительно на свой страх и риск. При таком раскладе всегда будет вероятность потерять деньги, потерять здоровье или посидеть пару недель на карантине. <…> Трупы на тележках по улицам не возят, но это не значит, что пандемии в принципе нет или что ситуация в мире взята под контроль, что нам наглядно доказывает пример Турции. Это именно тот период, когда нужно по возможности минимизировать риски».

«Всевидящее око» комментирует новость о том, что за сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30%:

«Ну вот, мы же говорили, что закрытие сообщения с Турцией в итоге станет акцией по поддержке внутреннего туризма. И если наша туристическая инфраструктура хорошо справится – есть шанс, что люди и в другой раз в Турцию не поедут, потому что внутри страны отдыхать, прямо скажем, проще и удобнее. Но только при прочих равных – том же уровне удобства и развлечений. В общем, нашему турсектору удачи, а туркам – поскорее справиться-таки с волной ковида».

«Фанимани Офишиал» комментирует рост цен на российских курортах:

«Совет Федерации поручил Федеральной антимонопольной службе РФ следить за ситуацией с ростом цен на турпутевки на российские курорты. По данным турагентств, их стоимость и так в среднем была выше, чем на турецких курортах, процентов на 20. А после закрытия турецкого направления наш юг подорожает еще больше. Летом, если Турцию и Египет не откроют, к проверке ценообразования на наших курортах можно будет подключать Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Международный суд в Гааге. А еще придется подключать Минздрав. Турагентствам его помощь явно понадобится. Пусть их хоть бесплатным корвалолом порадуют...»

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле подтвердил позицию Анкары о непризнании принадлежности Крыма России. На этом фоне многие сочли, что решение Москвы ограничить авиасообщение с Турцией вызвано политическими, а не санитарными соображениями.

«Натан вернулся» объясняет, почему это не так:

«У турок реально все плохо. Страна неустанно избивает рекорды заболеваемости, возросла и смертность, ранее официально низкая. Хуже всего, что 3\4 больных разносят особо заразный британский штамм, и можно не сомневаться: наши безалаберные туристы приволокли бы всю эту заразу домой, спровоцировав новую волну и ради своего майского отдыха для полумиллиона человек подорвав весь курортный сезон для целой страны (и собственных курортов). Политические же мотивы выглядят не очень убедительно. Анкара приняла Зеленского, напомнила свою древнюю неизменную позицию "Крым – украинский, ведь у Киева его будет гораздо легче отжать для себя", ну и беспилотники свои приткнула под шумок. Турции за это почти столь же дежурно выговорили: не стоит, мол, провоцировать инфантильных украинских вояк на обострение в Донбассе. И, в общем-то, все».

«338» напоминает, что у России есть другие способы наказать Турцию с помощью экономических мер:

«А как там с чистотой турецкой сельхозпродукции, что об этом думает Роспотребнадзор? <…> Россия – демократическое государство, без веских причин закрыть границы на выезд не может, равно как и наказать своих граждан сидением за закрытыми границами, даже под предлогом стабильной эпидобстановки в российских регионах и необходимости развивать внутренний туризм. <…> А вот проверить химический состав, скажем, томатов-перцев – в интересах благополучия граждан, потребляющих импортируемую продукцию – это всегда можно сделать».

