Телеграм: Бунт в КПРФ и фантомные бомбы Украины
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Гагарин и 70-летие его полета
12 апреля Россия отметила День космонавтики, а весь мир – Международный день авиации и космонавтики и 70-ю годовщину космического полета Юрия Гагарина.
«Байки из Спасской Башни» пишут о том, что чувствовали советские люди 12 апреля 1961 года:
«Да, молодежь всегда будет давать фору старшему поколению. По возможностям, по географии путешествий, по актуальным трендам. С этим трудно поспорить. Но той эйфории, того коллективного и безграничного счастья, которыми переполнялись сердца наших родителей и бабушек в тот великий апрель 1961 года, узнавших, что впервые в истории цивилизации человек вышел в космос, и он – простой русский парень из СССР – нынешняя молодежь никогда не ощутит. Спасибо Вам, советские граждане! Вы сделали это вместе!»
Журналистка Екатерина Винокурова рассуждает о том, какого памятника достоин Гагарин:
«Лучший памятник Гагарину – это все новые и новые мальчишки и девчонки, которые мечтают о космосе и однажды туда полетят. Которые будут мечтать не о жизни в замкнутом тикток-хаусе, куда еду приносят продюсеры, а об открытом и неизведанном, холодном и бескрайнем небе. Чтобы однажды "в далекой-далекой галактике" было про нас. Давайте сделаем все, чтобы люди вокруг не прекращали мечтать, и чтобы создавались все условия для того, чтобы самые дерзкие мечты сбылись».
«Мышь в овощном» обращает внимание на скорость, с которой работали советские покорители космоса:
«На наш взгляд, самое удивительное в свершившемся 60 лет назад – это то, когда именно случилось это событие. Со дня Победы тогда не прошло и 16 лет. Мы нередко, как о вчерашнем дне, вспоминаем о крушении СССР, видя в окружающих нас бедах последствия той катастрофы. Так вот: с 1991 года прошло в два раза больше времени, чем разрушенному величайшей войной в истории Советскому Союзу потребовалось для того, чтобы первым отправить человека в космос. Задаваясь вопросом о том, почему мы якобы так измельчали в сравнении с предками, спроси сначала себя: готов ли ты сам работать так, как это делали они, с таким же напряжением, такой же мотивацией и в таких же условиях?»
«Храмцов и пустота» размышляет о значимости годовщины:
«А какова сегодня годовщина! Быть может, самая важная в истории нашего народа. Почему? Потому что народы приходят и уходят, меняются, смешиваются с другими, исчезают. Многие, многие этносы остаются известными лишь узкому кругу ученых-специалистов, и то не всегда. <…> Но само по себе событие – впервые человек, оторвавшись от земли, вышел в пространство доселе ему немыслимое, непознанное, абсолютно человеческой жизни и природе чуждое, смял, покорил границу бытия, навсегда заявив свои права на новые дали – вот это событие всегда, с того самого дня и многие тысячелетия спустя будет стоять рядом со словосочетаниями "русский народ" и "Советский Союз"».
«Мюсли вслух» публикуют фото архивных документов:
«На сайте Минобороны открыт раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. В нем представлены рассекреченные архивные документы. На иллюстрациях: автобиография Гагарина, приказ об откомандировании его из истребительного авиаполка в Москву, удостоверение космонавта ВВС, приказ маршала Малиновского о присвоении старшему лейтенанту Гагарину воинского звания майора».
Байден и его звонки под санкции
Во вторник президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны «в предстоящие недели».
«Чисто для фиксации» объясняет звонок Байдена:
«Инициация Байденом телефонного разговора с Путиным и его предложение Путину встретиться в третьей стране в ближайшее время говорят о том, что администрация Байдена-Харрис столкнулась с серьезным сопротивлением истеблишмента дальнейшей эскалации с Россией. У "цифровых" монополистов, стоящих за новой властью в Белом доме, есть предел чувствительности. Это очень хорошо. Нового "Карибского кризиса" в ближайшее время не случится».
«АДЕКВАТ» предостерегает от завышенных ожиданий:
«Никак из этого звонка пока не следует, что отношения хотя бы стабилизируются на текущем уровне – даже с него их все еще есть куда ухудшать дальше, и идеологически обоснованный соблазн действительно может оказаться превыше всех рациональных мотивов. Не следует даже, строго говоря, ни что предложение о встрече будет принято (все же отметили, что ответа на него пока не дано?), ни что она состоится даже в случае его формального принятия. Прогноз зафиксирую так: если в ближайшие дни и недели с той стороны сумеют воздержаться от новых недружественных шагов любого рода, от санкционных беснований до военных провокаций против Донбасса, версию про намерение выводить отношения из пике можно будет рассмотреть среди прочих. Если не сумеют или, вернее, не захотят – цена звонку станет понятна ровно в этот момент, причем совершенно независимо от того, что в заокеанье могут думать и говорить об оправданности такой тактики».
Уже в четверг власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из России, объявили о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запретили американским банкам участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, а также внесли шесть российских технологических компаний в «черный список» за поддержку киберпрограмм российских разведывательных служб.
«REDACTED P6 (КОТËЛ #6)» объясняет этот шаг американской стороны:
«Складывается впечатление, что в ходе недавнего телефонного разговора американский президент то ли был послан, то ли получил какой-то еще месседж, на который обиделся. Официальные российские СМИ, а также издания, каналы и блогеры в их орбите пишут и говорят о том, что большой угрозы новые санкции для нашей экономики не несут. Финансисты и вместе с ними рынок пока реагируют сдержанно, ждут».
«Baunovhaus» тоже размышляет о взаимосвязи звонка Байдена и новых санкций:
«1. Звонок Байдена Путину и санкции готовились одновременно.
2. Во время звонка Байден не услышал от Путина того, что могло бы притормозить санкции. Какого-то очевидного согласия изменить поведение. И не мог услышать.
3. Санкции сразу после звонка являются для новой администрации необходимым обрамлением диалога с Путиным. Таким, который отведет малейшее подозрение в сближении с ним и разочарование союзников.
4. В этом обрамлении, скорее всего, предложение встретиться Путин не примет. Так как это предложение с позиции силы. <…> США смогут записать как успех своей санкционной политики отсутствие большой войны».
Турция и ее ограничения
В четверг вступило в силу решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. Полеты в Танзанию полностью прекращены до 1 июня. Между Москвой и Стамбулом остается два рейса в неделю, кроме того, будут организованы дополнительные рейсы для вывоза находящихся в Турции россиян. Гражданам России, планировавшим отдых в Турции и Танзании, предложено обменять путевку на тур по России или потребовать возврата средств от туроператора.
«Орда» пишет о российских туристах, которые лишились отдыха в Турции:
«До тех пор, пока официальный представитель ВОЗ с высокой трибуны не объявит, что пандемия коронавируса в мире закончилась, отдых за рубежом любой из нас будет планировать исключительно на свой страх и риск. При таком раскладе всегда будет вероятность потерять деньги, потерять здоровье или посидеть пару недель на карантине. <…> Трупы на тележках по улицам не возят, но это не значит, что пандемии в принципе нет или что ситуация в мире взята под контроль, что нам наглядно доказывает пример Турции. Это именно тот период, когда нужно по возможности минимизировать риски».
«Всевидящее око» комментирует новость о том, что за сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30%:
«Ну вот, мы же говорили, что закрытие сообщения с Турцией в итоге станет акцией по поддержке внутреннего туризма. И если наша туристическая инфраструктура хорошо справится – есть шанс, что люди и в другой раз в Турцию не поедут, потому что внутри страны отдыхать, прямо скажем, проще и удобнее. Но только при прочих равных – том же уровне удобства и развлечений. В общем, нашему турсектору удачи, а туркам – поскорее справиться-таки с волной ковида».
«Фанимани Офишиал» комментирует рост цен на российских курортах:
«Совет Федерации поручил Федеральной антимонопольной службе РФ следить за ситуацией с ростом цен на турпутевки на российские курорты. По данным турагентств, их стоимость и так в среднем была выше, чем на турецких курортах, процентов на 20. А после закрытия турецкого направления наш юг подорожает еще больше. Летом, если Турцию и Египет не откроют, к проверке ценообразования на наших курортах можно будет подключать Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Международный суд в Гааге. А еще придется подключать Минздрав. Турагентствам его помощь явно понадобится. Пусть их хоть бесплатным корвалолом порадуют...»
В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле подтвердил позицию Анкары о непризнании принадлежности Крыма России. На этом фоне многие сочли, что решение Москвы ограничить авиасообщение с Турцией вызвано политическими, а не санитарными соображениями.
«Натан вернулся» объясняет, почему это не так:
«У турок реально все плохо. Страна неустанно избивает рекорды заболеваемости, возросла и смертность, ранее официально низкая. Хуже всего, что 3\4 больных разносят особо заразный британский штамм, и можно не сомневаться: наши безалаберные туристы приволокли бы всю эту заразу домой, спровоцировав новую волну и ради своего майского отдыха для полумиллиона человек подорвав весь курортный сезон для целой страны (и собственных курортов). Политические же мотивы выглядят не очень убедительно. Анкара приняла Зеленского, напомнила свою древнюю неизменную позицию "Крым – украинский, ведь у Киева его будет гораздо легче отжать для себя", ну и беспилотники свои приткнула под шумок. Турции за это почти столь же дежурно выговорили: не стоит, мол, провоцировать инфантильных украинских вояк на обострение в Донбассе. И, в общем-то, все».
«338» напоминает, что у России есть другие способы наказать Турцию с помощью экономических мер:
«А как там с чистотой турецкой сельхозпродукции, что об этом думает Роспотребнадзор? <…> Россия – демократическое государство, без веских причин закрыть границы на выезд не может, равно как и наказать своих граждан сидением за закрытыми границами, даже под предлогом стабильной эпидобстановки в российских регионах и необходимости развивать внутренний туризм. <…> А вот проверить химический состав, скажем, томатов-перцев – в интересах благополучия граждан, потребляющих импортируемую продукцию – это всегда можно сделать».
Зюганов и его преемники
В среду в СМИ появилось видео, сделанное предположительно летом 2020 года. На записи депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко обсуждают планы по смещению с поста заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина. Среди прочего они обсуждают возможность заказать Алексею Навальному сбор компромата на Афонина. Кроме того, Рашкин и Левченко говорят о том, что необходимо сделать так, чтобы лидер КПРФ Геннадий Зюганов «почувствовал опасность».
В среду же лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил, что якобы на ближайшем съезде КПРФ ее лидером станет Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод. По словам Жириновского, об этом ему рассказал сам Зюганов. В КПРФ назвали слова лидера ЛДПР провокацией.
«Доктор прописал» предвидит, что на предстоящем съезде КПРФ могут развернуться интересные события:
«Геннадий Андреевич прокомментировал заявление Владимира Вольфовича о его, Геннадия Андреевича, грядущей отставке на съезде КПРФ. Это, говорит, байки и весеннее обострение в активной фазе. В общем, вполне ожидаемый комментарий. Чего Геннадий Андреевич не прокомментировал, так это историю о том, как Валерий Рашкин и Сергей Левченко собирались его пугать. Но это тоже ожидаемо, называется "не выносить сор из избы". Хотя весьма вероятно, что реагировать руководству КПРФ придется. А то сюрпризы могут нечаянно нагрянуть со стороны партийной фронды. В том числе и на съезде, который пройдет 23-24 апреля».
«Русский Сыч» пишет о связи Рашкина с Навальным:
«Мы давно знали, что Россия Будущего им. Алексея Навального – это во многом Валерий Рашкин настоящего из КПРФ. Прежде всего в партнерстве двух деятелей по УГ. <…> Рашкин по ходу дела пытается свергнуть Папу Зю. Который, заметим, в здравом (для возраста) уме, твердой (для него же) памяти. И – last but not least – таки в Госдуме и во главе фракции, а не в тюрьме в отсутствие доступа к рычагам».
«Fantastic Plastic Machine» предсказывает чистки в КПРФ:
«Раскол в стане коммунистов! Рыков, Бухарин и Зиновьев готовят переворот! Если серьезно, то давно все к этому шло. Да и Жириновский неспроста вышел с заявлением, что Зюганов уходит. Я надеюсь, что любителя прыгать на броневики и Алексея Навального вычистят из партии, как вычищали его предшественников, пламенных коммунистов».
«Выборный» напоминает о том, что ранее в прокуратуру поступила просьба проверить руководство московского отделения КПРФ, возглавляемое Рашкиным, на предмет финансовых злоупотреблений:
«Валерий Рашкин начинает все отчетливее якорить все КПРФ. Потому что является третьим человеком в партии. По сути, коммунисты могут быть поставлены перед очень непростым выбором. Либо откреститься от деятельности Рашкина, исключить его из партии и тем самым лишиться части поступлений в казну, части связей в Москве, в т.ч. теневых, и продемонстрировать тем самым всем своим "товарищам", что партия ни за кого вступаться не будет. Либо можно за Рашкина вступаться и доказывать, что это не правда. Но подобная аргументация может привести к тому, что если на Рашкина действительно будет возбуждено уголовное дело, как на одного из лидеров КПРФ – сама партия получит не только колоссальные имиджевые проблемы, но и вовсе – может не попасть в ГД нового созыва, и да, это не шутки. То, что Рашкин якорит партию, открывает для Зюганова прекрасную возможность обновить состав, в т.ч. сначала исключив Рашкина, а затем и уйти самому».
«Мейстер» размышляет о заявлении Жириновского о том, что Зюганов сам рассказал о планах взять самоотвод:
«Вряд ли КПРФ стала бы анонсировать столь важные изменения в жизни партии через принципиальных конкурентов, так что это чистый троллинг со стороны ЛДПР. На что намекает Владимир Вольфович, понятно. Хотя оба политика практически ровесники (Зюганов старше на два года), лидер ЛДПР выглядит откровенно бодрее, чем лидер КПРФ. У ЛДПР все сильно лучше с партийной дисциплиной, в то время как коммунисты зачастую оказываются поглощены внутренними дрязгами. Нет внутри ЛДПР вопросов и о потенциальном новом лидере партии. В том случае, если по каким-то причинам Жириновский не сможет исполнять свои обязанности, то его место займет его сын Игорь Лебедев».
Украина и ее фантомные бомбы
В четверг посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в эфире немецкой радиостанции, что если его страну не примут в НАТО, то Киеву будет необходимо вернуть себе ядерный статус для сохранения украинской государственности.
«Темник» находит заявление абсурдным:
«Пикантность ситуации в том, что все существующие ядерные державы получили этот статус без спроса. Не спрашивали ни у кого разрешения ни Израиль, ни Индия, ни Пакистан, не говоря уже о великих державах. Чтобы быть способным на повышение статуса, нужны сила и субъектность. Ни того, ни другого у Украины нет и не предвидится. Поэтому ничего кроме пустых фраз данный субстрат для формирования международной повестки не представляет. Все это очевидно и банально. Забавно другое. А вот если бы западные друзья вдруг гипотетически согласились бы вернуть вассалу статус, утраченный согласно Будапештскому меморандуму? В чем тогда мог бы представляться прожектерам практический результат? Украина обратилась бы к РФ, чтобы та вернула обратно вывезенные боеголовки и носители? Звучит, конечно, смешно. Но это обычная ситуация, когда технические детали стратегам не интересны от слова вообще».
«ДВИЖЕНИЕ ЦАРСКИЙ КРЕСТ» считает призывы украинского посла тщетными:
«Разумеется, ядерного оружия Киеву никто не даст, да и полноценным членом НАТО Украину делать не станут, потому что воевать с Россией в горячей фазе Запад желанием не горит. Западные политики хотят, чтобы оболваненные укронацистами малороссы воевали со своими русскими братьями, ослабляя тем самым большую Россию».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» полагает, что только ядерной Украины Европе сейчас и не хватало:
«Откровенный человек: что думает, то и говорит. И, скорее всего, думает не он сам, а его начальство, идеи которого посол и озвучивает. Иначе с чего бы он вдруг на столь интимную тему разоткровенничался? Немцев порадовать, что впереди у них ядерная война в Европе, которую его Гуляй-Поле наверняка развяжет? О том, что будет делать Украина с ядерным оружием, создать которое она, кстати, может без особых проблем, учитывая сырьевой и технологический задел, оставшийся у нее с советских времен, свидетельствуют все заявления и все действия ее руководства по Крыму и Донбассу. Психи с ядерной бомбой, гипертрофированным самомнением и без малейших шансов склеить разваливающуюся и стремительно нищающую страну – как раз то, что сейчас больше всего нужно европейцам. О нас и не говорим».
Журналистка Юлия Витязева полагает, что ядерный статус Украине противопоказан:
«Если это произойдет, отсчет существования Украины как государства пойдет на часы. И во главе ликвидационной команды будет стоять отнюдь не Россия».
«Русский Демиург» относится к угрозе Мельника серьезно:
«России в данном случае придется действовать достаточно жестко, по аналогии с действиями США при Карибском кризисе. Должен быть поставлен четкий ультиматум США и их союзникам. Если не прислушаются к ультиматуму, то в качестве ответных мер – начало операции гибридной войны с территории ЛНДР с целью расширения контролируемой территории как минимум до Днепра, в результате которой будет создано буферное государство – Новороссия, и Россия признает его суверенитет. Есть также вариант с созданием российской военной базы (баз) в Южной Америке, где будет развернуто ядерное оружие. Это будет крайне чувствительно для США. Данный вариант требует длительной и кропотливой подготовки, и его проработку надо начинать уже сейчас, чтобы использовать в случае крайней необходимости».
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