КПРФ потребовала возбудить против Жириновского уголовное дело

Депутат Годумы Александр Ющенко заявил, что фракция КПРФ направила письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает РИА Новости.

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По его словам, причиной обращения стала речь политика на пленарном заседании нижней палаты парламента, в ходе которой он оскорбил КПРФ и призывал генпрокурора РФ «закрыть и запретить партию».

«Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни и рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено», - резюмировал Ющенко.

Ранее Жириновский в своём Telegram-канале предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоВладимир ЖириновскийЛДПРКПРФ
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