КПРФ потребовала возбудить против Жириновского уголовное дело

По его словам, причиной обращения стала речь политика на пленарном заседании нижней палаты парламента, в ходе которой он оскорбил КПРФ и призывал генпрокурора РФ «закрыть и запретить партию».

«Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни и рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено», - резюмировал Ющенко.

Ранее Жириновский в своём Telegram-канале предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников.