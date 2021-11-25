Выступавшего по делу Рашкина Жириновского проводили криками «Позор!»

В своей речи политик обвинил коммунистов во всём, что происходит в России и в мире. Вспомнил он, в том числе, про «дурачка Моргенштерна», за которым идёт поколение, выращенное, по его мнению, коммунистической партией.

Также лидер ЛДПР припомнил представителям КПРФ их выступления против прививок и заявил о необходимости поймать «призрак коммунизма».

«Ваш Маркс сказал «призрак коммунизма бродит». Вот надо поймать его, упаковать и спрятать туда же, где лось, убитый нашим другом Рашкиным», — отметил Жириновский.

Ранее Жириновский в своём Telegram-канале предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников.

