Выступавшего по делу Рашкина Жириновского проводили криками «Позор!»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступавший в Госдуме по вопросу лишения неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, покинул трибуну под крики депутатов «Позор!». Трансляция заседания ведётся на портале нижней палаты парламента.
В своей речи политик обвинил коммунистов во всём, что происходит в России и в мире. Вспомнил он, в том числе, про «дурачка Моргенштерна», за которым идёт поколение, выращенное, по его мнению, коммунистической партией.
Также лидер ЛДПР припомнил представителям КПРФ их выступления против прививок и заявил о необходимости поймать «призрак коммунизма».
«Ваш Маркс сказал «призрак коммунизма бродит». Вот надо поймать его, упаковать и спрятать туда же, где лось, убитый нашим другом Рашкиным», — отметил Жириновский.
Ранее Жириновский в своём Telegram-канале предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru