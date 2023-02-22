Миронов заявил, что на следующих выборах президента предложит поддержать Путина
Глава партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что предложит своим соратникам не выдвигать кандидата на президентские выборы-2024, сообщает РИА Новости.
В Кремле заявили, что Путин пока не высказывался о возможном участии в президентских выборах 2024 года
По его словам, вместо этого он намерен призвать партию поддержать действующего главу государства Владимира Путина.
«На съезде мы заранее выскажем позицию о нашем участии в президентской кампании», - сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом и с полным соблюдением всех демократических процедур, сообщает НСН.
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