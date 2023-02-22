Миронов заявил, что на следующих выборах президента предложит поддержать Путина

По его словам, вместо этого он намерен призвать партию поддержать действующего главу государства Владимира Путина.

«На съезде мы заранее выскажем позицию о нашем участии в президентской кампании», - сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом и с полным соблюдением всех демократических процедур, сообщает НСН.

