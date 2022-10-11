Депутат ГД: Мнение Пригожина о бесполезности российских депутатов ошибочно

Убеждение в бесполезности депутатов, озвученное бизнесменом и владельцем фирмы «Конкорд» Евгением Пригожиным в своем посте в соцсетях, ошибочно и абсолютно не аргументировано, сообщил RTVI со ссылкой на депутата Госдумы, пресс-секретаря председателя КПРФ Геннадия Зюганова Александра Ющенко.

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Ранее Пригожин назвал депутатов Госдумы "говорунами" и призвал их собираться в ЧВК.

В свою очередь, Ющенко уточнил, что многие парламентарии находились в зоне спецоперации, но предпочли не говорить об этом вслух. По его словам, депутаты курируют присоединенные к России регионы, в частности, сам Ющенко занимается восстановлением спортивных организаций в Запорожье.

Ющенко отметил, что не намерен вступать в спор с Пригожиным, подчеркнув, что во многом согласен с позицией предпринимателя, однако не может понять критики депутатов КПРФ.

Ранее Евгений Пригожин выступил против отстранения военных корреспондентов от работы в зоне боевых действий. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Евгений ПригожинСпецоперацияДепутатыГосдума
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