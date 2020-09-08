КПРФ и ЛДПР поспорили из-за новогодних каникул

Проект этого закона будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию, и если депутаты его одобрят, то правительство будет обязано сделать 31 декабря выходным уже в этом году. По словам Нилова, «ЛДПР будет этого добиваться».

«Наконец-то мы выходим на разумное решение, когда 31 декабря предлагается сделать выходным днем. Мы с подобной инициативой вышли еще в ноябре прошлого года, предложив закрепить в Трудовом кодексе не право, а обязанность правительства обеспечивать переносы с 31 декабря таким образом, чтобы всегда этот день был нерабочим. За него надо заранее отработать в одну из предшествующих суббот», — напомнил парламентарий.

Благосклонно к этой идее относится и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«31 декабря должно быть выходным, потому что накануне Нового года полноценным рабочим день не является. А у кого безотрывное производство, ответственный график, они будут работать и 31 декабря, и 1 января и 2-го», — сказал в эфире НСН политик, подчеркнув однако, что длинные новогодние каникулы в России необходимо сократить.

Большинству россиян нужнее дополнительные выходные весной, а не зимой, убежден лидер коммунистов.

«Нет смысла делать такие длинные каникулы в зимний период. Отдыхать можно с 1 по 3 января, а дополнительные выходные делать между 1 и 9 мая. Это было бы разумно: уже весна, надо повозиться на даче, навести порядок, покрасить, побелить... Людям есть, чем заняться. А в Новый год, ну дети покатаются на лыжах… Сейчас ситуация тяжелая: денег нет, минимальные пенсии и зарплаты нищенские. У нас спад производства катастрофический, каждая пятая компания развалилась, треть малого бизнеса накрылась. Сейчас надо думать, как вылазить из этой ямы. А те, кто желает кататься на лыжах – пускай катаются на доброе здоровье», — считает Зюганов.

Дискуссия по поводу установления 31 декабря нерабочим днем развернулась в прошлом году. Президент РФ Владимир Путин в целом оценил инициативу положительно.

