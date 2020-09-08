КПРФ и ЛДПР поспорили из-за новогодних каникул
Представители партий в эфире НСН рассказали о своем представлении о длинных выходных в начале года.
Минтруд России предложил в 2021 году установить новогодние праздники с 1 по 10 января, а 31 декабря сделать выходным днем. Согласно проекту постановления правительства, майские праздники должны продлиться шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Предполагается также, что в будущем году выходные будут с 6 по 8 марта, 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. В этом году 31 декабря будет рабочим днем.
Продолжительные новогодние каникулы и другие нерабочие праздничные дни, предложенные Минтрудом, не нарушают баланс интересов работников и работодателей. Это не меняет количество нерабочих праздничных дней, которые зафиксированы в Трудовом кодексе (ТК), заявил в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы РФ, представитель ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, этот вопрос обязательно обсуждается трехсторонней комиссией с участием профсоюзов и объединений работодателей.
«В Трудовом кодексе содержится перечень нерабочих праздничных дней. Учитывая то, что эти дни могут совпадать с субботними и воскресными днями, у правительства есть право обеспечивать так называемый ежегодный перенос на следующий календарный год таким образом, чтобы была разумность и оптимизация. Цель — не разрывать рабочий процесс отдельными выходными или, наоборот, продолжительные выходные не разбивать незначительным количеством рабочих дней. Таким образом у нас получаются продолжительные новогодние каникулы, относительно продолжительные майские праздники и бывает несколько выходных дней, когда, например, выходные совпадают с 4 ноября, 23 февраля или 8 марта», — пояснил депутат, автор законопроекта об установлении 31 декабря нерабочим днем.
Проект этого закона будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию, и если депутаты его одобрят, то правительство будет обязано сделать 31 декабря выходным уже в этом году. По словам Нилова, «ЛДПР будет этого добиваться».
«Наконец-то мы выходим на разумное решение, когда 31 декабря предлагается сделать выходным днем. Мы с подобной инициативой вышли еще в ноябре прошлого года, предложив закрепить в Трудовом кодексе не право, а обязанность правительства обеспечивать переносы с 31 декабря таким образом, чтобы всегда этот день был нерабочим. За него надо заранее отработать в одну из предшествующих суббот», — напомнил парламентарий.
Благосклонно к этой идее относится и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«31 декабря должно быть выходным, потому что накануне Нового года полноценным рабочим день не является. А у кого безотрывное производство, ответственный график, они будут работать и 31 декабря, и 1 января и 2-го», — сказал в эфире НСН политик, подчеркнув однако, что длинные новогодние каникулы в России необходимо сократить.
Большинству россиян нужнее дополнительные выходные весной, а не зимой, убежден лидер коммунистов.
«Нет смысла делать такие длинные каникулы в зимний период. Отдыхать можно с 1 по 3 января, а дополнительные выходные делать между 1 и 9 мая. Это было бы разумно: уже весна, надо повозиться на даче, навести порядок, покрасить, побелить... Людям есть, чем заняться. А в Новый год, ну дети покатаются на лыжах… Сейчас ситуация тяжелая: денег нет, минимальные пенсии и зарплаты нищенские. У нас спад производства катастрофический, каждая пятая компания развалилась, треть малого бизнеса накрылась. Сейчас надо думать, как вылазить из этой ямы. А те, кто желает кататься на лыжах – пускай катаются на доброе здоровье», — считает Зюганов.
Дискуссия по поводу установления 31 декабря нерабочим днем развернулась в прошлом году. Президент РФ Владимир Путин в целом оценил инициативу положительно.
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