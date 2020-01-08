Онищенко призвал сократить новогодние выходные

Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его словам, Россия связана банковской и экономической системой с Европой, где люди выходят на работу после встречи Нового года. Из-за этого продолжительный отдых россиян в нaчaле янвaря вредит экономике стрaны.