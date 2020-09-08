Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным в 2021 году
Минтруд России предложил в 2021 году установить новогодние праздники с 1 по 10 января, а 31 декабря сделать выходным днем.
Согласно проекту постановления, майские праздники должны продлиться шесть дней - с 1 по 3 и 8 по 10 мая.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, график дней отдыха на 2021 год формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан.
Также предполагается, что в 2021 году выходные будут с 6 по 8 марта, 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. В этом году 31 декабря будет рабочим днем.
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