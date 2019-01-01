Козак рассказал о тайных предложениях молдавского олигарха

По словам Козака, в правительстве были удивлены сутью инициатив, предложенных «откровенно антироссийской» Демпартией, которая состояла в «радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию». Более того, Владимир Плахотнюк предложил урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации Молдовы, пишет Ura.ru.

Как отмечает RT, вице-премьер Козак рекомендовал Партии социалистов и президенту Молдавии Игорю Додону «не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий».

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил в беседе с НСН, что никакого двоевластия в стране нет.

