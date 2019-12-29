Козак рассказал о российском ответе на санкции США против «Северного потока — 2»

Напомним, Минфин США ввел новые санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, которая ведет прокладку труб «Северного потока - 2», остановила работы.

В настоящий момент проект «Северный поток-2» реализован более, чем на 80%. Предполагается, что его общая мощность составит 55 млрд куб.м в год. Наряду с российским «Газпромом» проект финансируют также европейские партнеры из Германии, Австрии и Франции.

Ранее аналитики в эфире НСН согласились с главой Минэнерго Александром Новаком о достройке «Северного потока-2».

