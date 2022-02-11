Козак: Не все стороны готовы выполнить Минские соглашения
Трое из четырех участников нормандской встречи не готовы выполнить Минские договоренности. Об этом заявил заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак.
По его словам, это показала встреча политсоветников, которая состоялась 10 февраля в Берлине.
До этого Козак заявил, что Киев саботирует Минские соглашения.
Ранее сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения, потому что боится честного диалога с обществом и реакции радикалов.
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