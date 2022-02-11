Козак обвинил Украину в саботаже Минских соглашений
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры в «нормандском формате» в Берлине закончились безрезультатно, сообщает РИА Новости.
По его словам, Киев на протяжении восьми лет саботирует выполнение «Минска-2», однако безрезультатные переговоры - тоже результат.
«Отрицательный результат тоже результат: появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнёров по «нормандскому формату» и их приверженности минским соглашениям», - заключил Козак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на пресс-конференции президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль не услышал слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений, сообщает RT.
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