В Совфеде назвали атаку диверсантов военно-политической провокацией

В Брянской области была осуществлена военно-политическая провокация, заявила сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале.

СМИ: Два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму

Политик назвала целями Брянской провокации стремление посеять страх, вызвать недоверие к власти и «расколоть страну в интересах англо-американцев». Сенатор призвала людей не расслабляться.

Ранее ФСБ сообщало о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о гибели одного человека в результате действий диверсантов.

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ФОТО: Пресс-служба Совета Федерации
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияБрянская ОбластьКрымОльга Ковитиди
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