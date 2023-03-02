СМИ: Два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму

Два дрона упали на территории воинской части в Сакском районе Крыма в ночь на 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД и территориальном отделе полиции.

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По информации издания, один из дронов взорвался, в результате чего было повреждено остекление служебного здания.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские военные предотвратили попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить массированную атаку на объекты Крымского полуострова.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияКрымБеспилотники
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